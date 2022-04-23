Франция

Іспанський захисник не хоче покидати клуб.

Парі Сен-Жермен має намір здійснити чищення складу у найближче літнє трансферне вікно та розлучитися із захисником Серхіо Рамосом.

Як повідомляє видання Marca, сам іспанський захисник не збирається йти з французького клубу.

Зазначимо, що Серхіо Рамос цього сезону провів дев'ять поєдинків, у яких відзначився двома забитими голами.

Нагадаємо, що ПСЖ вирішив розлучитися зі всіма гравцями з Аргентини, крім Мессі.