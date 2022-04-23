Іспанський захисник не хоче покидати клуб.
Серхіо Рамос, getty images
23 апреля 2022, 00:29
Парі Сен-Жермен має намір здійснити чищення складу у найближче літнє трансферне вікно та розлучитися із захисником Серхіо Рамосом.
Як повідомляє видання Marca, сам іспанський захисник не збирається йти з французького клубу.
Зазначимо, що Серхіо Рамос цього сезону провів дев'ять поєдинків, у яких відзначився двома забитими голами.
Нагадаємо, що ПСЖ вирішив розлучитися зі всіма гравцями з Аргентини, крім Мессі.