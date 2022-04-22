Аргентинський півзахисник може повернутись до Італії.
Леандро Паредес, getty images
22 апреля 2022, 21:57
Інтер розглядає різні варіанти посилення складу у найближче літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання FootMercato, італійський клуб хоче підписати півзахисника Парі Сен-Жермен Леандро Паредеса.
Зазначимо, що аргентинський футболіст цього сезону провів 22 поєдинки, в яких відзначився голом та двома результативними передачами.
Нагадаємо, що ПСЖ вирішив розлучитися зі всіма гравцями з Аргентині, крім Мессі.