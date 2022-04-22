Италия

Аргентинський півзахисник може повернутись до Італії.

Інтер розглядає різні варіанти посилення складу у найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання FootMercato, італійський клуб хоче підписати півзахисника Парі Сен-Жермен Леандро Паредеса.

Зазначимо, що аргентинський футболіст цього сезону провів 22 поєдинки, в яких відзначився голом та двома результативними передачами.

Нагадаємо, що ПСЖ вирішив розлучитися зі всіма гравцями з Аргентині, крім Мессі.