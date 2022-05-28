Франция

Клуб готовий залишити футболістів, але не може гарантувати їм провідні ролі на полі.

ПСЖ може змінити своє рішення та залишити в команді воротаря Кейлора Наваса та захисника Серхіо Рамоса. Про це повідомляє Le Parisien.

За інформацією джерела, керівництво клубу готове залишити найдосвідченіших футболістів у своєму складі, але гарантувати їм постійну ігрову практику не може.

Раніше була інформація про те, що парижани мають намір позбутися Наваса, щоб дати більше часу Джанлуїджі Доннаруммі. Тим часом клуб був незадоволений тим, що Рамос пропустив більшу частину сезону через травми.

Раніше повідомлялося, що Почеттіно не планує залишати ПСЖ.