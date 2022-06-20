Французький тренер передумав підписувати контракт.
Зінедін Зідан, getty images
20 червня 2022, 21:32
Парі Сен-Жермен довгий час не припиняв спроби домовитися про підписання контракту з Зінедіном Зіданом.
Як повідомляє видання RMC Sport, сторони дуже просунулися в переговорному процесі, а парижани навіть готували презентацію тренера.
Тим не менш, Зінедін Зідан передумав очолювати чемпіона Франції в останній момент.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Зідан точно не очолить ПСЖ, незважаючи на початкові умовляння керівництва з Катару.