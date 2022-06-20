Франция

Французький тренер передумав підписувати контракт.

Парі Сен-Жермен довгий час не припиняв спроби домовитися про підписання контракту з Зінедіном Зіданом.

Як повідомляє видання RMC Sport, сторони дуже просунулися в переговорному процесі, а парижани навіть готували презентацію тренера.

Тим не менш, Зінедін Зідан передумав очолювати чемпіона Франції в останній момент.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Зідан точно не очолить ПСЖ, незважаючи на початкові умовляння керівництва з Катару.