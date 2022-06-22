Франция

Аль-Хелаїфі не оминув увагою Мбаппе та Неймара, а також анонсував розпродаж.

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі в інтерв'ю AS прокоментував останні новини та чутки навколо "червоно-синіх". Зокрема, що мадридський Реал пропонував Кіліану Мбаппе набагто більшу суму, ніж той отримував у столиці Франції.

На питання про Неймара функціонер дав неоднозначну відповідь. За його словами, у ПСЖ залишаться тільки ті, хто готовий викладатися наповну, тому незабаром на клуб очікує розпродаж. Яких футболістів чекатимуть трансфери на вихід і чи стосується цей натяк Неймара, Аль-Хелаїфі не уточнив.

Ще один цікавий момент в інтерв'ю: Аль-Хелаїфі анонсував відкриття нового тренувального центру для дітей та команду з одних парижан у майбутньому.

Нагадуємо, президент ПСЖ також запевнив, що його клуб ніколи не вів перемовин із Зіданом.