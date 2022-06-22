Испания

Функціонер ще більше розлютився на останні висловлювання Ал-Хелаїфі.

Президент іспанської Ла Ліги Хав'єр Тебас ще більше розлютився на дії та слова президента Парі Сен-Жермен Нассера Аль-Хелаїфі, який заявив, що Реал пропонував Мбаппе більше грошей, ніж французький клуб.

Функціонер вважає, що наглості катарського бизнесмена немає меж.

"Аль-Хелаїфі — це космічний рівень наглості. Він нас тримає всіх за дурнів, але сам у свою брехню не вірить. Приходить редакцію газети та розповідає щось і виглядом нуворіша.

Вони взагалі не знають ніяких меж. Наша команда продовжить боротьбу проти свавілля у світовому футболі", — написав Тебас в своєму Твіттері.

Раніше президент Ла Ліги пообіцяв поскаржитись на ПСЖ.