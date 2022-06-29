Франция

Сума трансферу становила близько семи мільйонів євро.

Захисник Монако Стахиня Павлович поставив свій підпис під контрактом із Зальцбургом. Про це повідомляє прес-служба австрійського клубу.

Угода з 21-річним сербом розрахована до літа 2027 року. Футболіст виступатиме під 31 номером та приєднається до команди 29 червня.

За інформацією ЗМІ, сума трансферу становила близько семи мільйонів євро.

Минулого сезону Павлович виступав за швейцарський Базель на правах оренди. На його рахунку 21 проведений матч.