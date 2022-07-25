Франция

Парижани підсилюють оборону.

ПСЖ завершує підписання 24-річного оборонця РБ Лейпциг Норді Мукієле, повідомляє відомий футбольний інсайдер Фабріціо Романо.

Нагадаємо, клуби досягли повної домовленості про трансфер футболіста минулої суботи і наразі очікують на підписання документів. Контракт француза буде розрахований на 5 років. Очікується, що Мукієле буде представлений як гравець ПСЖ на цьому тижні.

Зазначимо, що до складу парижан також приєднається португальський півзахисник.