Маттіа Віті перебрався до Франції.
маттіа віті, getty images
03 серпня 2022, 13:56
Ніцца продовжує активну роботу над посиленням складу перед початком наступного сезону цього трансферного вікна.
Так, "орли" підписали центрального захисника Емполі Маттіа Віті. Строки підписаної угоди не вказуються. За даними ЗМІ, Ніцца заплатила за футболіста 15 млн євро.
В минулому сезоні Віті провів 22 матчі за Емполі, не відзначившись результативними діями.
Нагадаємо, що Ніцца також націлилася на "українського Неймара" Мудрика.