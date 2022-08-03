Франция

Маттіа Віті перебрався до Франції.

Ніцца продовжує активну роботу над посиленням складу перед початком наступного сезону цього трансферного вікна.

Так, "орли" підписали центрального захисника Емполі Маттіа Віті. Строки підписаної угоди не вказуються. За даними ЗМІ, Ніцца заплатила за футболіста 15 млн євро.

В минулому сезоні Віті провів 22 матчі за Емполі, не відзначившись результативними діями.

📺 On se regarde quoi ce midi ?



Un petit magazine sur les influences culturelles entre notre ville et son pays voisin 🇮🇹 ?



D’Italia à Nissa la Bella, il n'y a qu'un pas… 🦅 pic.twitter.com/LCkYS9rBca — OGC Nice (@ogcnice) August 3, 2022

Нагадаємо, що Ніцца також націлилася на "українського Неймара" Мудрика.