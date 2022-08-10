Франция

Івуарієць може перебратися до чемпіонату Франції.

Манчестер Юнайтед продовжує роботу над комплектацією складу у поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання L`Equipe, захисник "червоних дияволів" Ерік Байї може вирушити на правах оренди в Монако.

Стверджується, що "монегаски" хочуть залишити за собою право викупу футболіста наприкінці сезону.

У сезоні-2021/22 Баї провів сім ігор і не відзначився результативними діями. Діюча угода Баї з Манчестер Юнайтед розрахована до літа 2024 з опцією продовження ще на один сезон.

Нагадаємо, що Монако раніше вже узгодив перехід захисника з АПЛ - Маланга Сарра з Челсі.