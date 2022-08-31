Франция

Завдяки цьому кроку французький клуб зможе зареєструвати новачків.

Український півзахисник Бордо Данило Ігнатенко погодився піти на зниження своєї зарплати. Про це повідомляє Foot Mercato.

За інформацією джерела, завдяки такому кроку з боку українця французький клуб зможе зареєструвати новачків.

Зазначимо, що на реєстрацію чекають одразу чотири літні новачки "жирондинців".

Нагадаємо, нещодавно Ігнатенко відзначився першим голом у складі Бордо у новому сезоні. В даний час клуб виступає у французькій Лізі 2.