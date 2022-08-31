Український півзахисник Бордо Данило Ігнатенко погодився піти на зниження своєї зарплати. Про це повідомляє Foot Mercato.

За інформацією джерела, завдяки такому кроку з боку українця французький клуб зможе зареєструвати новачків.

Зазначимо, що на реєстрацію чекають одразу чотири літні новачки "жирондинців".

Нагадаємо, нещодавно Ігнатенко відзначився першим голом у складі Бордо у новому сезоні. В даний час клуб виступає у французькій Лізі 2.