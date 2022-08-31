Завдяки цьому кроку французький клуб зможе зареєструвати новачків.
Данило Ігнатенко, ФК Бордо
31 серпня 2022, 18:55
Український півзахисник Бордо Данило Ігнатенко погодився піти на зниження своєї зарплати. Про це повідомляє Foot Mercato.
За інформацією джерела, завдяки такому кроку з боку українця французький клуб зможе зареєструвати новачків.
Зазначимо, що на реєстрацію чекають одразу чотири літні новачки "жирондинців".
Нагадаємо, нещодавно Ігнатенко відзначився першим голом у складі Бордо у новому сезоні. В даний час клуб виступає у французькій Лізі 2.