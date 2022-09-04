Франция

Лео перетворюється з бомбардира на піднощика снарядів.

Форвард ПСЖ Ліонель Мессі найчастіше асистує до топ-5 ліг Європи у 2022 році, повідомляє Diario Sport.

У матчі 6-го туру Ліги ПСЖ — Нант (3:0) Мессі двічі асистував Кіліану Мбаппе. Таким чином, 2022 року кількість асистів Лео досягла цифри 18. Це найкращий результат серед усіх футболістів, які виступають у топ-5 лігах Європи.

До слова, Мессі швидше за Неймара зробив 20 асистів у Лізі 1.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Нант — ПСЖ.