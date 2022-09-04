Франция

Рекордсменом цього показника є колишній гравець парижан Анхель Ді Марія.

ПСЖ у матчі шостого туру французької Ліги 1 впевнено обіграв Нант із рахунком 3:0.

У цій зустрічі двома результативними передачами відзначився нападник парижан Ліонель Мессі, який двічі віддавав гольовий пас на Кіліана Мбаппе.

Для Мессі це були 19 та 20 результативні передачі у французькому чемпіонаті.

За інформацією OptaJean, лише один гравець віддав більше гольових передач за такий самий проміжок часу – 32 матчі.

Колишній вінгер парижан Анхель Ді Марія зробив 20 асистів за 31 гру. Третім у цьому списку йде Неймар – 37 поєдинків.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Нант — ПСЖ.