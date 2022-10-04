Франция

Український хавбек допоміг своїй команді обіграти Лаваль.

Бордо у матчі десятого туру французької Ліги 2 у гостях здобув перемогу над Лавалем з рахунком 2:1.

Рахунок у матчі було відкрито "жирондинцями" вже на п'ятій хвилині, коли український півзахисник Данило Ігнатенко видав передачу на Маджу, який переправив м'яч у ворота.

Потім господарі відігралися на 56 хвилині зусиллями Маджіотті, але гості відповіли результативним ударом Еліса на 69 хвилині.

Ігнатенко провів весь матч на полі та крім асиста, відзначився жовтою карткою.

Нинішнього сезону Данило провів дев'ять матчів, у яких забив один гол і віддав одну гольову передачу.

Після 10 турів Бордо набрав 20 очок та очолює турнірну таблицю Ліги 2.