Франция

Габонець може спробувати свої сили в паризькому клубі.

ПСЖ розглядає можливість придбання нападника Челсі П’єра-Емеріка Обамеянга, повідомляє Footmercato.

Трансфер 33-річного футболіста планується здійснити влітку наступного року. Якщо габонця придбають, то він буде покликаний виконувати роль гравця ротації. Нагадаємо, Обамеянг у вересні покинув Барселону і перейшов до Челсі.

За лондонський клуб він забив 2 голи та віддав 1 гольову передачу в 5 матчах у всіх турнірах.

Раніше про Обамеянга схвально висловився його колишній головний тренер Хаві.