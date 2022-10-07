Габонець може спробувати свої сили в паризькому клубі.
П'ЄР-ЕМЕРІК ОБАМЕЯНГ, GETTY IMAGES
07 жовтня 2022, 18:56
ПСЖ розглядає можливість придбання нападника Челсі П’єра-Емеріка Обамеянга, повідомляє Footmercato.
Трансфер 33-річного футболіста планується здійснити влітку наступного року. Якщо габонця придбають, то він буде покликаний виконувати роль гравця ротації. Нагадаємо, Обамеянг у вересні покинув Барселону і перейшов до Челсі.
За лондонський клуб він забив 2 голи та віддав 1 гольову передачу в 5 матчах у всіх турнірах.
Раніше про Обамеянга схвально висловився його колишній головний тренер Хаві.