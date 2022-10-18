Франция

Катарці незадоволені лідером команди.

Трансферна епопея з відходом Кіліана Мбаппе з Парі Сен-Жермен не припиняється, що дуже не подобається керівництву клуба.

Як повідомляє видання As з посиланням на L`Equipe, катарські власники вважають, що французький форвард зрадив клуб, бажаючи піти відразу після подовження контракту.

Крім того, їх не влаштовує той факт, що Мбаппе намагається диктувати клубу свої правила.

Нагадаємо, що француза спочатку зв'язали із мадридським Реалом, але в іспанському клубі не бажають більше його підписувати.