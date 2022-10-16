ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Керманич збірної Франції прокоментував чутки довкола футболіста національної команди.

Національна збірна Франції завершила виступи в Лізі націй УЄФА на третій сходинці турнірної таблиці, завдяки чому уникла вильоту до дивізіону B та як слід підготувалась до чемпіонату світу-2022 в Катарі.

У той самий час ситуація в пресі довкола нападника Парі Сен-Жермен та команди Дедьє Дешама Кіліана Мбаппе жодним чином не йде на покращення.

У підсумку, головному тренеру "Les Bleus" довелось виходити з коментарем щодо свого підопічного напередодні великого форуму.

"Кіліан завжди є Кіліаном. Завдяки тому, що він робить на полі і що він може робити за його межами, тому ми багато говоримо про нього.

Це не є негативним, враховуючи те, що він робить, логічно, що ми говоримо про нього. На жаль, у наш час є багато людей, які вважають, що мають рацію. Але це далеко від реальності", — заявив французький фахівець.

Нагадаємо, що раніше стало відомо, що ПСЖ використовую інтернет-армію ботів, які атакують сторінки гравця в соціальних мережах.