Паризький клуб не має наміру боротися зі своїми конкурентами за молодого українця.
Михайло Мудрик, Getty Images
01 листопада 2022, 16:55
ПСЖ готовий зробити щедру пропозицію для донецького Шахтаря, щоб отримати вінгера збірної України Михайла Мудрика. Про це повідомляє SportMediaset.
За інформацією джерела, 21-річний українець перебуває у списку інтересів кількох топ-клубів Європи, зокрема Арсеналу та Манчестер Сіті.
Проте журналіст Карло Ніколіні стверджує, що ПСЖ готовий викласти 100 мільйонів євро за українця, щоб отримати його в зимове трансферне вікно.
Діючий контракт Михайла із Шахтарем розрахований до літа 2026 року.
Цього сезону Мудрик провів 12 поєдинків, у яких забив сім голів і віддав сім результативних передач.