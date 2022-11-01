Україна

Паризький клуб не має наміру боротися зі своїми конкурентами за молодого українця.

ПСЖ готовий зробити щедру пропозицію для донецького Шахтаря, щоб отримати вінгера збірної України Михайла Мудрика. Про це повідомляє SportMediaset.

За інформацією джерела, 21-річний українець перебуває у списку інтересів кількох топ-клубів Європи, зокрема Арсеналу та Манчестер Сіті.

Проте журналіст Карло Ніколіні стверджує, що ПСЖ готовий викласти 100 мільйонів євро за українця, щоб отримати його в зимове трансферне вікно.

Діючий контракт Михайла із Шахтарем розрахований до літа 2026 року.

Цього сезону Мудрик провів 12 поєдинків, у яких забив сім голів і віддав сім результативних передач.