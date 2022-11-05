Франция

Проти Лор'яна парижани будуть вимушені грати без аргентинця.

Аргентинський нападник ПСЖ Ліонель Мессі не гратиме у матчі 14-го туру французької Ліги 1 із Лор'яном через травму, повідомляє офіційний сайт паризького клубу.

У аргентинця діагностовано запалення ахілового сухожилля. Він залишиться під наглядом медичного штабу ПСЖ. В якості запобіжного засобу аргентинцю рекомендували пропустити гру проти Лор'яна. Повідомляється, що наступного тижня він відновить колективні тренування.

Окрім Мессі гру з Лор'яном також не зіграють голкіпер Кейлор Навас, захисник Преснел Кімпембе та півзахисник Фабіан Руїс.

Поєдинок Лор'ян — ПСЖ відбудеться 6 листопада. Початок — о 14:00. ПСЖ лідирує в чемпіонаті Франції, Лор'ян йде на четвертій позиції.