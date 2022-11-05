Італія

"Неаполітанці" виграли п'ять поєдинків із п'яти.

Головного тренера Наполі Лучано Спаллетті визнано найкращим наставником італійської Серії А за підсумками жовтня. Про це повідомляє прес-служба чемпіонату.

Минулого місяця під керівництвом Спаллетті "неаполітанці" здобули п'ять перемог у п'яти матчах чемпіонату Італії.

Нині Наполі набрав 32 очки після 12 турів і лідирує у турнірній таблиці Серії А, випереджаючи Аталанту на п'ять балів.

Найближчий матч Наполі проведе проти Аталанти. Гра відбудеться сьогодні, 5 листопада, о 19:00 за київським часом.