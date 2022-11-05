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Команди запланували товариську гру.

Федерація футболу Узбекистану погодилась провести контрольний поєдинок проти збірної росії.

Як повідомляє футбольний союз країни-агресора, зустріч відбудеться 20 листопада у місті Ташкент на стадіоні Пахтакор.

Зазначимо, що раніше росіяни домовились про спаринги з іншими "станами": Таджикистаном та Киргизстаном.

Нагадаємо, що Узбекистан змінив збірну Боснії та Герцеговини, яка вирішила не грати проти збірної країни-агресорки у цю дату.