Команди запланували товариську гру.
Збірна Узбекистану
05 листопада 2022, 13:59
Федерація футболу Узбекистану погодилась провести контрольний поєдинок проти збірної росії.
Як повідомляє футбольний союз країни-агресора, зустріч відбудеться 20 листопада у місті Ташкент на стадіоні Пахтакор.
Зазначимо, що раніше росіяни домовились про спаринги з іншими "станами": Таджикистаном та Киргизстаном.
Нагадаємо, що Узбекистан змінив збірну Боснії та Герцеговини, яка вирішила не грати проти збірної країни-агресорки у цю дату.