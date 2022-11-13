Франция

Бразилець незадоволений ставленням до своєї персони.

Нападник ПСЖ Неймар висловився щодо ставлення до себе як на футбольному полі, так і поза ним.

"Чи одержую я багато звинувачень? Так. Чи стикаюся з несправедливою критикою? Так. Чи маю те, що йде на користь і приносить задоволення? Так. Я бережу це. Через те, що я Неймар, навколо мене багато несправедливості. Я всю кар'єру багато слухаю подумки. Досі я чую речі, в яких немає сенсу про себе, якби не тренувався, якби не боровся за все, що я маю", — сказав бразилець.

Нещодавно Неймар висловився щодо дриблінгу і порушень правил на собі.