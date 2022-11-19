Французький клуб повністю належить компанії Qatar Sports Investments.
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19 листопада 2022, 22:40
Американський інвестиційний фонд має намір придбати частку акцій французького клубу ПСЖ. Про це повідомляє L'Équipe.
За інформацією джерела, неназваний інвестиційний фонд має намір викупити 10-15% акцій клубу з Парижа.
Нагадаємо, з 2011 року ПСЖ повністю перебуває в руках компанії Qatar Sports Investments.
Зазначається, що 10% акцій паризького клубу коштуватимуть близько 300 мільйонів євро, оскільки ПСЖ оцінено у суму близько 3 мільярдів євро.
Раніше колишній головний тренер ПСЖ Маурісіо Почеттіно прокоментував досвід роботи у французькому гранді.