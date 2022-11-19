Франция

Французький клуб повністю належить компанії Qatar Sports Investments.

Американський інвестиційний фонд має намір придбати частку акцій французького клубу ПСЖ. Про це повідомляє L'Équipe.

За інформацією джерела, неназваний інвестиційний фонд має намір викупити 10-15% акцій клубу з Парижа.

Нагадаємо, з 2011 року ПСЖ повністю перебуває в руках компанії Qatar Sports Investments.

Зазначається, що 10% акцій паризького клубу коштуватимуть близько 300 мільйонів євро, оскільки ПСЖ оцінено у суму близько 3 мільярдів євро.

Раніше колишній головний тренер ПСЖ Маурісіо Почеттіно прокоментував досвід роботи у французькому гранді.