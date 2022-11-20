Франция

Аргентинець про гравця, з яким довелось попрацювати.

Колишній тренер ПСЖ Маурісіо Почеттіно висловився про поведінку Кілліана Мбаппе.

"Мбаппе молодший за Мессі і Неймара, він все ще не досяг зрілості. Він звір, у нього яскрава харизма, але Кіліану треба знайти себе. Мессі та Неймар – вони більш відповідальні, хоч це й проявляється по-різному. Кіліан же продовжує шукати себе", — цитує аргентинця El Pais.

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