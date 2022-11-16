ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Дізнайтеся, як відбудеться процедура відкриття головної футбольної події цього року.

З 20 листопада до 18 грудня в Катарі пройде чемпіонат світу-2022 з футболу, а церемонія відкриття відбудеться безпосередньо перед першим матчем турніру, під час якого Катар прийме збірну Еквадору.

Очікується, що на церемонії презентують офіційний гімн турніру, пісні із саундтреку та талісман ЧС-2022.

Тим часом, на жеребкуванні чемпіонату світу у квітні 2022 року стало відомо, що офіційним талісманом чемпіонату світу став Лаїб. "Лаїб" — це арабське слово, що означає "надкваліфікований гравець".

Коли відбудеться матч-відкриття?

Збірна Катару зіграє проти Еквадору в неділю, 20 листопада, а арбітр дасть стартовий свисток о 18:00 за київським часом.

Коли пройде фінал?

Фінал відбудеться 18 грудня о 18:00 за київським часом на арені Лусаїлі, що вміщує 80 тисяч глядачів.

Вперше у своїй історії Катар прийме мундіаль. Рішення про проведення ЧС узимку було ухвалено через надмірну літню спеку в Катарі.