Дізнайтеся, як відбудеться процедура відкриття головної футбольної події цього року.
Лусаїл Іконік, Getty Images
16 листопада 2022, 10:33
З 20 листопада до 18 грудня в Катарі пройде чемпіонат світу-2022 з футболу, а церемонія відкриття відбудеться безпосередньо перед першим матчем турніру, під час якого Катар прийме збірну Еквадору.
Очікується, що на церемонії презентують офіційний гімн турніру, пісні із саундтреку та талісман ЧС-2022.
Тим часом, на жеребкуванні чемпіонату світу у квітні 2022 року стало відомо, що офіційним талісманом чемпіонату світу став Лаїб. "Лаїб" — це арабське слово, що означає "надкваліфікований гравець".
Коли відбудеться матч-відкриття?
Збірна Катару зіграє проти Еквадору в неділю, 20 листопада, а арбітр дасть стартовий свисток о 18:00 за київським часом.
Коли пройде фінал?
Фінал відбудеться 18 грудня о 18:00 за київським часом на арені Лусаїлі, що вміщує 80 тисяч глядачів.
Вперше у своїй історії Катар прийме мундіаль. Рішення про проведення ЧС узимку було ухвалено через надмірну літню спеку в Катарі.