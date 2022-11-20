ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Бельгійський форвард пропустить поєдинки з Канадою та Марокко.

Зірковий нападник національної збірної Бельгії Ромелу Лукаку не зможе зіграти у перших двох матчах групового етапу чемпіонату світу-2022, який стартує 20 листопада в Катарі.

Як повідомляє Sky Sport Italia, у 29-річного бельгійця пошкодження лівого стегна, через що він точно не зіграє з Канадою (23 листопада) та Марокко (27 листопада).

Проте Лукаку сподівається відновитися до третього поєдинку ЧС-2022 проти Хорватії, який відбудеться першого грудня.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що збірна Франції втратила свого центрфорварда Каріма Бензема, який не зможе виступити на мундіалі через травму.