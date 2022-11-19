ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Зірковий португалець Кріштіану Роналду за межами топ-10.

NBC Sports представив свій рейтинг найкращих футболістів, які вирушили на майбутній чемпіонат світу 2022 року до Катару.

До списку потрапили 25 футболістів, а рейтинг очолив нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі.

Друге місце посів його одноклубник із збірної Франції Кіліан Мбаппе, а трійку найкращих замкнув півзахисник збірної Бельгії Кевін де Брюйне.

У топ-10 потрапили Карім Бензема (Франція), Неймар (Бразилія), Гаррі Кейн (Англія), Садіо Мане (Сенегал), Аліссон (Бразилія), Роберт Левандовські (Польща) та Вінісіус Жуніор (Бразилія).

Що стосується Кріштіану Роналду зі збірної Португалії, то він посів 11 місце, випередивши Тібо Куртуа (Бельгія) та Джошуа Кімміха (Німеччина).

Лідер збірної Хорватії Лука Модрич посів лише 14 місце, попереду Каземіро з Бразилії та Сон Хин Міна (Південна Корея).

Раніше Football.ua розповів про найвідоміших гравців, які не поїхали на світову першість до Катару.