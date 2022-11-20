Франция

Уругваєць може продовжити свою кар'єру в одному з найкращих клубів МЛС.

Колишній нападник каталонської Барселони та Ліверпуля Луїс Суарес незабаром офіційно стане вільним агентом.

Контракт 35-річного уругвайця з Насьоналем підійшов до завершення, тому футболіст готовий розглянути інші варіанти продовження кар'єри.

Як повідомляє Relevo, зірковий уругваєць розглядає можливість переходу в клуб МЛС Лос-Анджелес Гелаксі. Багато залежатиме від того, чи зможе клуб запропонувати йому контракт вище стелі зарплат у МЛС у 1,5 мільйона доларів на рік.

Нагадаємо, в чемпіонаті МЛС, який закінчився нещодавно, Лос-Анджелес Гелаксі закінчив свої виступи на 4 місці регулярної стадії. У плей-оф команда вилетіла на стадії 1/4 фіналу від майбутнього чемпіона — ФІ Лос-Анджелес.

Додамо, що в Лос-Анджелес Гелаксі виступають такі зірки як Мартін Касерес, Рікі Пуч, Дуглас Коста і Чічаріто.

Раніше Луїс Суарес відхилив офіційну пропозицію від Греміо.