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Коментар коуча Миная після гри з харків'янами.

Головний тренер Миная Володимир Шаран прокоментував перемогу своїх підопічних у 14-у турі Vbet Ліги у грі проти Металіста з рахунком 1:0.

"Не можу сказати, що найкращий матч, але другий тайм – це точно. Були поєдинки, в яких ми виглядали агресивніше, конструктивніше, однак не могли забити. Сьогодні в першому таймі Металіст мав моменти, але в перерві ми пояснили хлопцям, що самі собі створюємо проблеми. В деяких моментах ми перегравали суперника, але не розвивали свою перевагу. Говорили хлопцям, що це остання домашня гра у році, треба діяти простіше.

У другому тайми на полі бачили лише Минай, лише гравців Миная. Чому? Крім одного удару у наші ворота, нічого іншого я не побачив. Ми дуже агресивно зіграли, пресингували, витримали темп. Могли забити вирішальний м’яч і раніше. Але слава Богу, що перемогли. Дуже цього хотіли в заключному домашньому поєдинку року.

До сьогоднішнього матчу готувалися з упевненістю. Крім того, цю впевненість нам надавав той факт, що раніше ми грали з Металістом товариський матч і перемогли 2:1", — цитує наставника офіційний сайт Миная.

Звіт про матч Минай — Металіст читайте за посиланням.