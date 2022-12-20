Франция

Схоже, рішення Каріма ще не є остаточним.

У понеділок, 19 грудня, на свій 35-й день народження Карім Бензема оголосив про завершення кар'єри у збірній Франції.

Втім, видання Foot Mercato повідомляє, що футболіст може змінити своє рішення. За інформацією джерела, для цього є одна умова — на посаду головного тренера віце-чемпіонів світу замість Дідьє Дешама має прийти Зінедін Зідан, із яким Карім знайомий по роботі у мадридському Реалі. Остаточне рішення форвард ще не прийняв, але не виключає таку можливість.

Відзначимо, що через травму володар Золотого м'яча не зіграв на чемпіонаті світу-2022. У складі "Лє Бльо" Карім виступав у 2007-2015 та 2021-2022 роках.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація про напружені відносини між Бензема та Дешамом. Також є імовірність, що не все добре у стосунках між Карімом і деякими гравцями "трикольорових".