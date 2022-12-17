ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Окрім Бензема відмовились й інші відомі французькі футболісти.

Президент Франції Емануель Макрон запросив форварда мадридського Реала відвідати матч між Францією та Аргентиною у фіналі ЧС-2022.

Але футболіст відповів відмовою на запрошення. Також відмовились летіти у Катар Зінедін Зідан, Мішель Платіні та Лоран Блан.

Макрон був готовий відвести видатних французьких футболістів на особистому літаку у Доху, так як сам вирішив бути там присутнім.

Бензема немає нічого проти головного тренера збірної Франції Дідьє Дешама та футболістів. Він буде підтримувати команду з Мадриду.

Нагадаємо, що за декілька днів до початку мундіаля Карім отримав повторну травму та не зміг допомогти команді. Він вже приєднався до Реала, де тренується в основній групі.