ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Схоже, нападник міг зіграти в Катарі.

Цілком можливо, що Карім Бензема міг зіграти на чемпіонаті світу в Катарі, повідомляє Marca.

За інформацією джерела, Дідьє Дешам та персонал збірної поспішили з рішенням виключити досвідченого нападника із заявки на Мундіаль.

Бензема отримав травму на тренуванні збірної Франції 19 листопада, для нього було встановлено тритижневий період відновлення. Француз вирушив у відпустку "в ідеальному стані" — це було 29 листопада, того дня, коли Дешам оголосив заявку збірної Франції на ЧС-2022.

Якби Дешам виявив більше терпіння, Бензема цілком міг би зіграти на чемпіонаті світу.

Таким чином, за свою кар'єру Бензема зіграв на чемпіонаті світу лише одного разу – у 2014 році у Бразилії.