Схоже, нападник міг зіграти в Катарі.
КАРІМ БЕНЗЕМА, GETTY IMAGES
13 грудня 2022, 16:50
Цілком можливо, що Карім Бензема міг зіграти на чемпіонаті світу в Катарі, повідомляє Marca.
За інформацією джерела, Дідьє Дешам та персонал збірної поспішили з рішенням виключити досвідченого нападника із заявки на Мундіаль.
Бензема отримав травму на тренуванні збірної Франції 19 листопада, для нього було встановлено тритижневий період відновлення. Француз вирушив у відпустку "в ідеальному стані" — це було 29 листопада, того дня, коли Дешам оголосив заявку збірної Франції на ЧС-2022.
Якби Дешам виявив більше терпіння, Бензема цілком міг би зіграти на чемпіонаті світу.
Таким чином, за свою кар'єру Бензема зіграв на чемпіонаті світу лише одного разу – у 2014 році у Бразилії.