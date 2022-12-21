Іспанець може переїхати до французького чемпіонату.
МАРКО АСЕНСІО, GETTY IMAGES
21 грудня 2022, 14:48
Іспанський півзахисник Реала Марко Асенсіо може змінити клубну прописку, повідомляє Sport.es.
За інформацією джерела, за ситуацією навколо Асенсіо, який досі не продовжив контракт з Реалом, спостерігає ПСЖ. Парижани мають намір дочекатися літа та запросити іспанця в якості вільного агента, якщо той не пролонгує угоду з "королевським клубом".
Зазначимо, що в цьому сезоні іспанський футболіст провів 15 поєдинків, в яких відзначився трьома голами та трьома передачами.
Нагадаємо, що Реал хоче зберегти талановитого гравця та запропонує Асенсіо новий контракт на три роки.