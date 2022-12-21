Італія

Джординьо практично відновився після пошкодження.

Відновлення Джорджиньо Вейналдума просувається добре, і він готується повернутися до гри найближчими тижнями.

32-річний нідерландський півзахисник приєднався до команди з Парі Сен-Жермен на правах оренди влітку, але майже відразу був змушений залишити поле після перелому гомілкової кістки на тренуванні. Відтоді Вейналдум наполегливо працював над своїм відновленням, і в італійській столиці все виглядає позитивно.

Як повідомив Джанлука Ді Марціо, Вейналдум відновив тренування на полі 15 грудня після того, як його одноклубники з Роми вирушили на тренування до Португалії. За цей час він вперше за кілька місяців попрацював з м’ячем, знову відчувши смак футболу.

Через кілька днів колишній гравець Парижа і Ліверпуля вирушив до Португалії, щоб приєднатися до колективу, і після товариського матчу з місцевим клубом він завершив частину тренування команди, давши клубу неймовірно позитивні знаки щодо свого фізичного стану.

Рома дуже задоволена Вейналдумом і вірить, що він може приєднатися до колективу на матч проти Болоньї 4 січня.