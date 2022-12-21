Італія

31-річний німець не отримує ігрової практики у складі "неаполітанців".

Півзахисник Наполі Дієго Демме може змінити клубну прописку у зимове трансферне вікно. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра у своєму твіттері.

За інформацією джерела, у послугах 31-річного німця зацікавлені Салернітана та Болонья.

При цьому наголошується, що Наполі готовий розлучитися з гравцем, відправивши його в оренду до кінця сезону з повною оплатою зарплати за шість місяців, що становить 1,5 мільйона євро. Після цього клуб планує його продаж.

У нинішньому сезоні Демме провів лише три матчі, в яких відіграв 20 хвилин.