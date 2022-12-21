Італія

Гравець Сассуоло може піти на підвищення.

Півзахисник Сассуоло Давіде Фраттезі взимку може змінити клубну прописку.

Як повідомляє Tutto Mercato Web, римська Рома зацікавлена в послугах хавбека. "Вовки" мають намір орендувати гравця в зимове трансферне вікно, а влітку викупити його контракт. Зараз його ціна трансферному ринку — трохи більше 20 мільйонів євро.

В цьому сезоні Давіде забив 4 голи в 20 матчах всіх турнірів. Нагадаємо, раніше Рома намагалась повернути до складу півзахисника Сассуоло, що є вихованцем "джаллороссі".