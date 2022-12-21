Франция

Португальський захисник отримав травму на чемпіонаті світу у Катарі.

Захисник ПСЖ Нуну Мендеш встигне відновитись до першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Баварії. Про це повідомляє Le Parisien.

20-річний португалець отримав пошкодження лівого стегна у матчі групового етапу ЧС-2022 у Катарі проти Уругваю, що пройшла 28 листопада.

Була інформація, що Нуну може пропустити близько двох місяців, але джерело додає, що футболіст відновиться швидше та повернеться до тренувань наприкінці січня, що дозволить йому набрати форму єврокубкових ігор.

У нинішньому сезоні Мендеш провів 17 матчів у складі парижан, у яких забив два м'ячі та віддав чотири результативні передачі.

Нагадаємо, перший матч між ПСЖ та Баварією відбудеться 14 лютого, а гра у відповідь пройде 8 березня.