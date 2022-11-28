ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Захисник не зміг продовжити гру.

Збірна Португалії в рамках поєдинку другого туру групового етапу чемпіонату світу грає проти Уругваю.

Захисник португальців Нуну Мендеш отримав пошкодження голови або шиї наприкінці першого тайму та покинув поле зі сльозами на очах.

Це був вісімнадцятий матч для португальського захисника за національну збірну. Результативними діями він не відзначався.

Нагадаємо, що матч Португалія – Уругвай розпочався о 21:00. На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція.