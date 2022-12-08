ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

31-річний португалець залишить розташування збірної через три зламані ребер.

Опорний півзахисник національної збірної Португалії Данілу Перейра більше не зможе зіграти за свою команду на чемпіонаті світу-2022. Про це повідомляє журналіст Педро Сепульведі.

За інформацією джерела, 31-річний португалець залишить розташування збірної через три зламані ребра і повернеться до Парижа для залікування травми.

Не змінилася ситуація також щодо іншого гравця ПСЖ, крайнього захисника Нуна Мендеша, якому діагностували розрив м'язів стегна. 20-річний португалець також повернеться до Парижа.

Нагадаємо, що у чвертьфіналі ЧС-2022 на збірну Португалії чекає зустріч із Марокко, яка відбудеться 10 грудня о 17:00. Слідкувати за подіями цього матчу ви можете у текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.