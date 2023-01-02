Україна

Український форвард поруч із Неймаром, а на вершині рейтингу Ліонель Мессі, за яким іде Кілліан Мбаппе.

Нападник збірної України та Дніпра-1 Артем Довбик потрапив до рейтингу найкращих бомбардирів світу за підсумками 2022 року за версією IFFHS.

У рейтингу для заліку використовувалися єврокубкові поєдинки та міжнародні матчі.

Українець забив п'ять голів за Дніпро-1 у єврокубках та ще чотири м'ячі оформив у складі національної команди.

Найкращим бомбардиром минулого року став нападник ПСЖ та збірної Аргентини Ліонель Мессі, на рахунку якого сумарно 22 забиті м'ячі.

Трійку найкращих за аргентинцем доповнили форвард ПСЖ та збірної Франції Кіліан Мбаппе – 21 гол, і аргентинський нападник Манчестер Сіті Хуліан Альварес – 15 м'ячів.