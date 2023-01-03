Франция

Аргентинський чемпіон світу завершив відпустку та готовий допомагати своєму клубу у Франції.

Нападник збірної Аргентини та ПСЖ Ліонель Мессі повернувся до розташування французької команди і незабаром повернеться на поле. Про це повідомляє L’Équipe.

За інформацією джерела, 35-річний аргентинець завершив свою десятиденну відпустку, яку йому надали після тріумфу на минулому ЧС-2022 у Катарі.

Мессі вже відвідав тренувальний центр, але вже найближчими днями повернеться до спільної групи парижан. Це має статися у середу, 4 січня.

Таким чином, Мессі буде доступним для ПСЖ у найближчому матчі французької Ліги 1 проти Анже, який відбудеться 11 січня.