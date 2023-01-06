Франция

Півзахисник може перебратись в Серію А.

Півзахисник Ліона Уссем Ауар вже в наступне літнє трансферне вікно може перебратись в іншу команду.

Як повідомляє видання Calciomercato, агенти французького футболіста запропонували його двом представникам Серії А — Мілану та Ромі.

Також стверджується, що інтерес до Уссема Ауара має Бетіс. Контракт француза з Ліоном закінчується влітку цього року.

Зазначимо, що в цьому сезоні француз відіграв лише сім матчів, в яких відзначився забитим голом.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Інтер та Атлетіко націлені на Ауара.