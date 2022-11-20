Італія

Французький півзахисник може перебратися в Серію А.

Мілан розглядає різноманітні варіанти посилення складу у майбутні трансферні вікна.

Як повідомляє видання Calciomercato, італійський клуб контактував з агентами Хуссема Ауара та планує запропонувати йому контракт.

Зазначимо, що поточна угода гравця з Ліоном діє до літа 2023 року. В цьому сезоні він пропустив старту сезону через травму, тому провів лише шість матчів.

Нагадаємо, що ще влітку Крістал Пелес намагався втрутитись у перемовини між Ноттінгем Форест та Ауаром.