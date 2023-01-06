У послугах французького хавбека зацікавлений Нант.
Морган Сансон, Getty Images
06 січня 2023, 19:08
Півзахисник Астон Вілли Морган Сансон може продовжити свою кар'єру у французькій Лізі 1. Про це повідомляє L'Equipe.
За інформацією джерела, послугами 28-річного француза зацікавлений Нант.
Також наголошується, що зараз є дві проблеми. Перша полягає в тому, що Нант не впевнений, чи заграє одразу футболіст після тривалого часу без ігрової практики. Друга – це зарплата гравця, який зараз отримує 350 тисяч євро на тиждень. Проте сам француз готовий піти на поступки, щоб знову бути на полі.
Зазначимо, що Сансон у січні 2021 року перебрався до Астон Вілли з Марселя за 17 мільйонів євро.
Нинішнього сезону Морган провів лише один матч, у якому провів на полі одну хвилину.