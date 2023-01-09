Франция

42-річний француз тренував клуб із травня 2021 року.

Страсбур на своєму офіційному сайті оголосив про відставку головного тренера команди Жульєна Стефана.

Угода з 42-річним французом була розірвана після серії невдалих результатів. Команда не може перервати серію без перемог, яка вже налічує вісім поєдинків.

Стефан очолював команду із травня 2021 року. Під його керівництвом клуб здобув 19 перемог у 58 матчах.

Нещодавно Страсбур вилетів із Кубка Франції, а у французькій Лізі 1 команда йде на 19 місці.