Франция

Коуча відправили у відставку.

Головного тренера Ніцци Люсьєна Фавра звільнили з займаної посади, про це повідомляє пресслужба клубу.

Причиною звільнення, ймовірно, є невдалі виступи команди. Зокрема, виліт з 1/32 фіналу Кубка Франції від Ле-Пюї-ан-Веле (0:1), яка бореться за виживання в нижчих ешелонах французької першості.

Очолить команду Дідьє Дігар. Він готуватиме команду до матчу проти Монпельє в середу.

Нагадаємо, 64-річний Люсьєн Фавр очолив Ніццу влітку 2022 року. Наразі команда посідає 11 місце в чемпіонаті Франції.