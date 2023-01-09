Іспанія

Колишній динамівець взявся до справи з першого матчу після трансферу.

Колишній нападник київського Динамо Лукас Перес у класному стилі провів свій перший матч за Депортіво після повернення.

34-річний іспанець оформив дубль у матчі проти Уніоністаса, а також заробив пенальті для своєї команди. Зрештою впевнена перемога з рахунком 3:0.

Нагадаємо, Перес повернувся до Депортіво, який виступає у третьому за силою дивізіоні в Іспанії. Він відмовився від зарплати у своєму колишньому клубі, а потім частково сплатив свій трансфер, щоб допомогти рідній команді.

Після 18 турів Депортіво набрав 35 очок та посідає четверте місце у турнірній таблиці Прімейри КІФФ.