Англія

Коуч розуміє невдоволення фанатів.

Головний тренер Челсі Грем Поттер відповів на критику фанатів на свою адресу після розгромної поразки від Ман Сіті в Кубку Англії (0:4). Вболівальники вимагали повернути на посаду коуча Томаса Тухеля.

"Я можу зрозуміти розчарування уболівальників Челсі. Розумію, чому вони висловлюють невдоволення. У моїх силах лише продовжувати наполегливо працювати й робити все можливе, щоб виправити ситуацію.

Критика буде завжди, тим більше коли ми говоримо про відверто невдалий період. Я розумію, чому люди так реагують, але я маю пройти через це, подолати труднощі, це невід’ємна частина професії тренера футбольної команди", – наводить слова Грема Поттера Sky Sports.

На Football.ua доступне відео голів та огляд матчу Манчестер Сіті — Челсі.