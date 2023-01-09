Німеччина

Німець не поспішає завершувати кар'єру в збірній Німеччини.

Нападник Баварії Томас Мюллер заявив, що має бажання продовжувати виступи на міжнародному рівні.

"Завжди доступний для збірної, допоки граю на професійному рівні. Тренеру потрібно вирішити, чи гратиму, коли та як. Мета — знов бути успішними. У тренера великий вибір в атаці. Якщо буду потрібен тренерові, то готовий", — сказав Мюллер.

Раніше повідомлялось, що Гюндоган та Мюллер розглядають варіант із завершенням кар'єри у збірній Німеччинию