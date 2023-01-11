Франция

Ексгравець Марселя задоволений приходом українця.

Колишній захисник Марселя Ерік Ді Меко прокоментував переїзд Руслана Маліновського з Аталанти до провансальського клубу.

"Він буде у робочій формі, бо зараз йдуть усі чемпіонати. Це гравець, який принесе користь. Він працелюбний атакувальний півзахисник, роль, яку тривалий час займав Гендузі, і саме він може грати її зараз.

Крім того, є більше впевненості у його якості грати на високому рівні в Європі, ніж, наприклад, у Жерсоні. Він чудовий новачок", – цитує Ді Меко Foot Marseille.

Нагадаємо, французький клуб орендував Маліновського з обов'язковим правом викупу за 10+3 мільйони євро.